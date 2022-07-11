Житель Ижевска лишился 60 тысяч рублей при бронировании отеля на юге

Для жителя Ижевска опыт бронирования отеля в Краснодарском крае по интернету оказался неудачным, он стал жертвой мошенников.

Как сообщает udm-info.ru, 33-летний мужчина решил забронировать номер в гостинице Краснодарского края онлайн.

В поисковике незадачливый турист выбрал подходящий для себя отель и, ничего не подозревая, перешёл по указанной ссылке, которая привела его на "сайт гостиницы".

Далее житель Ижевска выбрал желаемый номер и даты отдыха, после чего спокойно оплатил проживание в гостинице, отдав за это 60 тысяч рублей.

После этого он решил позвонить в отель, чтобы убедиться, что оплата дошла и его будут ждать в назначенное время, однако все его звонки остались без ответа.

Мужчина понял, что его обманули, и обратился в полицию, где открыли уголовное дело по статье "Мошенничество".

В МВД ещё раз напомнили гражданам, что бронировать отдых в отелях необходимо только удостоверившись, что сайт действительно принадлежит гостинице, а не является так называемым "двойником", созданным мошенниками для обмана граждан. И тем более нельзя никому переводить средства, пока нет уверенности в безопасности и чистоте бронирования и оплаты.