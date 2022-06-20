Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
20 идей по развитию России
Новости
Жители Набережных Челнов сообщили о разливе нефти на Каме
Сидякин рассказал о паспортизации на Харьковщине
Межевич: Россию провоцируют на войну с Литвой, но никакого конфликта не будет
Спецназ САР заблокировал колонну армии США в Сирии
Кива: дети украинской власти и "патриотов" в боевых действиях не участвуют
Лазарева пожелала Киеву победы и хочет жить как на Украине
В Хакасии пьяная мать избивала семилетнюю девочку
Официальная Варшава уже готова мириться с культом и героизацией Степана Бандеры*
Мошенники пообещали устроить жительницу Омска на космодром за 17 тыс. рублей

Жительница Черногорска лишилась 150 тысяч рублей, доверившись мошенникам

Происшествия

Жительница Черногорска поверила телефонным мошенникам и лишилась 150 тысяч рублей, пишет newkhakasiya.online.

Жительница Черногорска лишилась 150 тысяч рублей, доверившись мошенникам

По информации издания, злоумышленники представились прокурором и сотрудником финансовой организации. Первый аферист позвонил женщине и проинформировал о "непонятных активностях" вокруг её счетов. Он предупредил, что вскоре ей позвонит "работник банка".

Второй мошенник посоветовал жительнице Черногорска перевести через банкомат деньги на 10 телефонных номеров. Женщина перевела мошенникам 150 тысяч рублей, которые лежали на её счетах.

После этого жертва телефонных аферистов поняла, что её обманули, и обратилась за помощью к полицейским.

Оперативники возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Им удалось выяснить, что мошенники звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Липецкой области. Кроме того, они использовали программу подмены номеров, позволяющую заполучить код домашнего региона.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Юлия Миленина
Популярное
Силовые структуры
Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки

Военный эксперт Сергей Хатылев прокомментировал ликвидацию генералитета украинской армии и отметил, что успешная операция является заслугой российской разведки.

Хатылев: ликвидация генералитета ВСУ— заслуга российской разведки
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Силовые структуры
ВСУ под Красным Лиманом бросили всё оружие, в том числе гранатомёты "Золя"
Общество
Кадыров о подлости Казахстана и Армении: "А Россия всем помогает"
Силовые структуры
Разведка ЮВО уничтожила элитный спецназ ГУР Украины и захватила командира
Александр Артамонов ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе Александр Артамонов Любовь Степушова Литва реанимировала идею "Сувалкинского коридора" Любовь Степушова Людмила Черткова "ЛГБТ-гордость" приведёт Запад к тому, что гордиться станет некем Людмила Черткова
Мир. Новости мира
Токаев: Казахстан не обязан кланяться в ноги России
Мир. Новости мира
Неформальный вид Зеленского на встрече с Макроном вывел французов из себя
РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик
Экономика и бизнес
РФ отвечает на санкции: шаг первый — сырьевое удушение европейских экономик
Последние материалы
ЦРУ с 1957 года планировало войну в Донбассе
Межевич: Россию провоцируют на войну с Литвой, но никакого конфликта не будет
Спецназ САР заблокировал колонну армии США в Сирии
Кива: дети украинской власти и "патриотов" в боевых действиях не участвуют
Лазарева пожелала Киеву победы и хочет жить как на Украине
В Хакасии пьяная мать избивала семилетнюю девочку
Официальная Варшава уже готова мириться с культом и героизацией Степана Бандеры*
Мошенники пообещали устроить жительницу Омска на космодром за 17 тыс. рублей
Mash сообщил об ухудшении здоровья экс-президента СССР Горбачёва
Лолита рассказала, как начала зарабатывать на старых шлёпках
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников