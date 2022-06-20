Жительница Черногорска лишилась 150 тысяч рублей, доверившись мошенникам

Жительница Черногорска поверила телефонным мошенникам и лишилась 150 тысяч рублей, пишет newkhakasiya.online.

По информации издания, злоумышленники представились прокурором и сотрудником финансовой организации. Первый аферист позвонил женщине и проинформировал о "непонятных активностях" вокруг её счетов. Он предупредил, что вскоре ей позвонит "работник банка".

Второй мошенник посоветовал жительнице Черногорска перевести через банкомат деньги на 10 телефонных номеров. Женщина перевела мошенникам 150 тысяч рублей, которые лежали на её счетах.

После этого жертва телефонных аферистов поняла, что её обманули, и обратилась за помощью к полицейским.

Оперативники возбудили уголовное дело по факту мошенничества. Им удалось выяснить, что мошенники звонили с номеров, зарегистрированных в Москве и Липецкой области. Кроме того, они использовали программу подмены номеров, позволяющую заполучить код домашнего региона.