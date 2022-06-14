ЦБ: мошенники предлагают обменивать кэшбек на рубли

В Центральном банке РФ предупредили о новом виде мошенничества, при котором лже-сотрудники финансовых организаций предлагают обменять накопившийся кэшбек на реальные деньги.

"Сотрудники банков" обзванивают по телефону клиентам, предлагая обменять на рубли кэшбек и бонусные баллы, которые накопились у человека за сделанные покупки.

"Для этого мошенники запрашивают у человека банковские данные и СМС-код, полученный от банка, якобы для подтверждения операции и оплаты комиссии за услугу. Однако на самом деле злоумышленники, заполучив эти сведения, совершают кражу денег со счёта", — пишет ТАСС.

Ранее глава департамента ЦБ РФ по противодействию недобросовестным практикам Валерий Лях уже предупреждал о том, что аферисты изобретают новые финансовые "легенды" для того, чтобы заставить граждан участвовать в их махинациях. В качестве примера представитель ЦБ рассказал, что основатели финансовых пирамид создают большое количество "неглобальных проектов", которые отличаются недолгим сроком существования и небольшим вступительным взносом для граждан-участников. По словам Ляха, расчёт злоумышленников состоит в том, что обманутые ими люди не станут обращаться в полицию из-за того, что теряют не так много денег.