Иван Дорн родился в России, однако всегда позиционировал себя как украинский музыкант. После начала СВО артист порвал отношения с родными из РФ из-за разных политических взглядов.
Дорн признался, что старался с помощью своего творчества воспитать россиян в любви к Украине. Исполнитель хита "Не надо стесняться" признал, что его попытки оказались провальными.
"Моя идея была такой: я завоюю любовь как можно большего количества людей своей музыкой, чтобы они никогда не напали на мою страну. Я был уверен, что люди, которые приходят на мои концерты, не будут участвовать в в….* против Украины", — сказал певец в интервью с The New York Times.
Винит в своей неудачи музыкант российскую пропаганду.
В России у Ивана Дорна есть родственники. После начала спецоперации на Украине один из его двоюродных братьев уехал в Турцию и объяснил музыканту, что оставшиеся в РФ родные поддерживают действия российских властей на Украине. Дорн перестал поддерживать связь с родными, взгляды которых он считает для себя неприемлемыми.
Ранее сообщалось, что около года назад Иван Дорн записал новую музыку для заставки перезапуска "Ну, погоди!".
* по требованию Роскомнадзора средства массовой информации не должны употреблять отдельные слова при обозначении специальной военной операции России на Украине.
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Запад не получит желаемых результатов, поэтому странам ЕС или НАТО стоит начать думать о прямом вмешательстве в ситуацию на Украине.