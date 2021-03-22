Иван Дорн записал новую музыку для заставки перезапуска "Ну, погоди!"

Музыкант Иван Дорн создал новую аранжировку к композиции "Водные лыжи" из заставки мультсериала "Ну, погоди!", сообщила пресс-служба киностудии "Союзмультфильм".

Композиция "Водные лыжи" написана венгерским композитором Тамашем Деаком. Авторская версия Дорна будет открывать каждую серию перезапуска сериала о погоне Волка за неуловимым Зайцем, которую готовит "Союзмультфильм", сообщила пресс-служба.

Помимо музыкального оформления заставки, авторы музыкального издательства Masterskaya Ивана Дорна работают и над другими композициями к проекту.

По словам музыканта, работа над "Ну, погоди!" — его первый опыт участия в анимационном производстве. Он отнесся к процессу с большим интересом: знаменитый мультсериал — один из его любимых. При работе над аранжировкой "Водных лыж" музыкант стремился "сохранить аутентичность и атмосферу знаменитой композиции, придав ей новое звучание".

"В работе над музыкой мне очень помогала сама анимация — она задавала такую приподнятую, понятную и ясную атмосферу, что и искать мотивы долго не приходилось! Плюс очень сильно помогали референсы режиссера и творческой команды, которые мы старались написать, если и не близко, то как минимум в той же атмосфере. Мы изначально поставили себе задачу — уважать корни, а именно произведение Тамаша Деака - абсолютно гениальнейшего композитора, который умудрился не только поставить на уши советских детей, но и на ноги венгерский джаз", — цитирует Дорна пресс-служба.