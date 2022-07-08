"Одноклассники": 33% пользователей Рунета меняют аватар, знакомясь в соцсетях

Ко Дню семьи, любви и верности "Одноклассники" совместно с исследовательским центром ResearchMe провели социологический опрос среди пользователей Рунета.

Эксперты выяснили, что примерно треть (33 процента) россиян меняют аватар в период, когда активно знакомятся в соцсетях. При этом они стараются подобрать наиболее привлекательную фотографию профиля.

Кроме того, оказалось, что более 40 процентов респондентов находят потенциальных партнёров через соцсети. Вместе с этим 39 процентов пользователей никогда не знакомились подобным образом.

"Опрос показал, что 15 процентов его участников уже нашли постоянного партнёра именно благодаря соцсетям", — рассказали в пресс-службе "Одноклассников".

Ещё примерно треть опрошенных считает, что социальные сети — отличный инструмент для поиска второй половинки. Однако ровно столько же россиян убеждены: с помощью интернета невозможно найти партнёра для построения крепкой семьи.

Помимо этого, "Одноклассники" узнали, что 69 процентов пользователей Рунета уже состоят в отношениях. Свыше половины опрошенных назвали День семьи, любви и верности хорошим поводом, чтобы напомнить близким о своих чувствах.