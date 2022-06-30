В социальной сети "Одноклассники" появилась витрина видеоподарков со звёздами. Можно бесплатно порадовать знакомых эксклюзивными роликами с популярными российскими музыкантами и фрагментами из известных турецких сериалов.
Сотрудники "ОК" записали видео с исполнителями Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Владимиром Пресняковым. Вместе с этим поздравить пользователей могут такие певицы, как:
Ещё в "Одноклассниках" делают комплементы герои сериалов "Великолепный век" и "Чёрная любовь". По данным соцсети, каждая третья россиянка восьмого марта получает подарок в "ОК".
Ранее в соцсети появились возможности для разработчиков мини-приложений. Авторы получат дополнительный охват, отметил директор по стратегическим коммуникациям "Одноклассников" Сергей Томилов.
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