"ОК" запустили витрину видеоподарков с Киркоровым и героями "Великолепного века"

В социальной сети "Одноклассники" появилась витрина видеоподарков со звёздами. Можно бесплатно порадовать знакомых эксклюзивными роликами с популярными российскими музыкантами и фрагментами из известных турецких сериалов.

Сотрудники "ОК" записали видео с исполнителями Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Владимиром Пресняковым. Вместе с этим поздравить пользователей могут такие певицы, как:

Юлия Ковальчук,

Анита Цой,

ANNA ASTI,

Бьянка,

Юлия Савичева,

другие.

Ещё в "Одноклассниках" делают комплементы герои сериалов "Великолепный век" и "Чёрная любовь". По данным соцсети, каждая третья россиянка восьмого марта получает подарок в "ОК".

Ранее в соцсети появились возможности для разработчиков мини-приложений. Авторы получат дополнительный охват, отметил директор по стратегическим коммуникациям "Одноклассников" Сергей Томилов.