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"ОК" запустили витрину видеоподарков с Киркоровым и героями "Великолепного века"

Общество

В социальной сети "Одноклассники" появилась витрина видеоподарков со звёздами. Можно бесплатно порадовать знакомых эксклюзивными роликами с популярными российскими музыкантами и фрагментами из известных турецких сериалов.

"ОК" запустили витрину видеоподарков с Киркоровым и героями "Великолепного века"

Сотрудники "ОК" записали видео с исполнителями Филиппом Киркоровым, Сергеем Лазаревым, Владимиром Пресняковым. Вместе с этим поздравить пользователей могут такие певицы, как:

  • Юлия Ковальчук,
  • Анита Цой,
  • ANNA ASTI,
  • Бьянка,
  • Юлия Савичева,
  • другие.

Ещё в "Одноклассниках" делают комплементы герои сериалов "Великолепный век" и "Чёрная любовь". По данным соцсети, каждая третья россиянка восьмого марта получает подарок в "ОК".

Ранее в соцсети появились возможности для разработчиков мини-приложений. Авторы получат дополнительный охват, отметил директор по стратегическим коммуникациям "Одноклассников" Сергей Томилов.

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Автор: Евгения Васильева (журналист-новостник), Куратор: Наталия Красовская
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