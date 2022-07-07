Врач Гилёв объяснил рост спроса на антидепрессанты в России дефицитом препаратов

Количество депрессивных тревожных расстройств значительно выросло в конце зимы. Об этом заявил врач-психиатр Артём Гилёв, комментируя в беседе с Pravda.ru данные Центра развития перспективных технологий (ЦРПТ). Спрос россиян на антидепрессанты в первом полугодии 2022 года вырос на 66% по сравнению с аналогичным периодом прошлого года.

""Иксел" пропал. Его фирма сказала, что больше привозить в Россию не будет антидепрессанты. Люди теперь боятся без них остаться. Такие сложности. У нас пропали препараты для лечения СПВГ", — отметил Гилёв.

Психиатр выделил две основные причины значительного роста спроса на антидепрессанты. Во-первых, некоторые препараты начали пропадать с прилавков, и люди вынуждены приобретать их заранее. Во-вторых, у многих россиян обострилась тревожность. Из-за этого некоторым пациентам не отменяют курсы лечения, а продлевают их.

"Люди потеряли работу. Они ищут новую. Этих людей в общей массе кажется мало, но вот они и создали этот спрос", — объяснил собеседник Pravda.ru.