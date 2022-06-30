Страдающая из-за депрессии жительница Волгограда убила двоих детей

В Волгограде 32-летняя женщина убила своих детей. Одной девочке было пять лет, другой — семь.

По информации правоохранителей, предполагаемая преступница задушила детей. Как заявили следователи, мать покончила с собой.

"Знакомые семьи говорят, что последние недели она (подозреваемая. — Прим. ред.) была в депрессии. Ей даже советовали психолога, и она к нему обращалась", — сказал представитель правоохранителей, передаёт издание novostivolgograda.ru.

В СМИ отметили, что против обвиняемой завели уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.

Ранее сообщалось, что в Хакасии бабушка едва не зарезала своего двухлетнего внука. За попытку убить ребёнка женщина получила семь лет лишения свободы.