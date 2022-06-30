В Волгограде 32-летняя женщина убила своих детей. Одной девочке было пять лет, другой — семь.
По информации правоохранителей, предполагаемая преступница задушила детей. Как заявили следователи, мать покончила с собой.
"Знакомые семьи говорят, что последние недели она (подозреваемая. — Прим. ред.) была в депрессии. Ей даже советовали психолога, и она к нему обращалась", — сказал представитель правоохранителей, передаёт издание novostivolgograda.ru.
В СМИ отметили, что против обвиняемой завели уголовное дело. Следователи устанавливают все обстоятельства произошедшего.
Ранее сообщалось, что в Хакасии бабушка едва не зарезала своего двухлетнего внука. За попытку убить ребёнка женщина получила семь лет лишения свободы.
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