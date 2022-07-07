В ГД выступили против признания Дня семьи выходным из-за "нагрузки на экономику"

Внесённый в Госдуму законопроект об объявлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днём — несвоевременный, так как его принятие создаст нагрузку на национальную экономику. Такое мнение в беседе с Pravda.Ru высказала член комитета ГД по труду, социальной политике и делам ветеранов Светлана Бессараб.

"На мой взгляд, дополнительный праздник — это нагрузка на экономику. Работодатель при вызове работников в этот день будет обязан оплачивать их труд в двойном размере. Считаю, что это сегодня несвоевременно и избыточно нагружает экономику", — сказала она.

Депутат уверена, что в России достаточно праздничных дней. По её мнению, если парламент и будет рассматривать введение ещё одного выходного, то это будет 31 декабря.

Ранее стало известно, что в Госдуму внесён законопроект об установлении Дня семьи, любви и верности нерабочим днем.

"Проект направлен на отнесение 8 июля к нерабочим праздничным дням при сохранении установленного Трудовым кодексом общего количества таких дней", — говорится в пояснительной записке к документу.