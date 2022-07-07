Останина: закон о просветительской деятельности мешает профилактике суицидов

Глава комитета Госдумы по вопросам семьи и детей Нина Останина заявила, что правоохранители и психологи сегодня не имеют возможности проводить профилактическую работу в школах из-за нового закона о просветительской деятельности. По нему, к беседам с детьми не допускаются люди без лицензии на ведение преподавательской деятельности, пояснила она.

"Что мешает сегодня приходить в школу работникам правоохранительных органов, детским инспекторам, психологам? Приняли закон о просветительской деятельности, теперь и получается, что без лицензии никто в школу прийти не может", — приводит слова депутата RTVI.

Останина прокомментировала доклад детского омбудсмена Марии Львовой-Беловой о росте числа суицидов среди детей. По её словам, среди школьников необходимо проводить профилактическую работу, которая теперь прервана из-за нового закона о просветительской деятельности. В результате дети попадают под влияние негативных факторов, в том числе в соцсетях.

"Надо спрашивать не только с соцсетей, а с тех структур, которые занимаются сегодня детьми. Проблема комплексная, и только соцсети здесь нельзя обвинять, должна проводиться профилактическая работа. Сами загнали этими законами детей в соцсети", — добавила депутат.