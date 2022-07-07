В РФ начали применять препарат "Золгенсма" стоимостью более 2 млн долларов

В России официально начали применять для лечения спинальной мышечной атрофии самый дорогой в мире препарат "Золгенсма". Его стоимость превышает 2 млн долларов.

"Первые упаковки "Золгенсмы" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", — сообщили журналистам в Центре развития перспективных технологий.

Производством "Золгенсмы" занимается швейцарская компания Novartis. Препарат используется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей и считается самым дорогостоящим лекарством в мире — его стоимость составляет более 2 млн долларов.