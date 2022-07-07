В России официально начали применять для лечения спинальной мышечной атрофии самый дорогой в мире препарат "Золгенсма". Его стоимость превышает 2 млн долларов.
"Первые упаковки "Золгенсмы" получили маркировку и поступили в гражданский оборот. Три упаковки препарата уже использовали столичная Морозовская детская больница и Национальный медицинский исследовательский центр здоровья детей", — сообщили журналистам в Центре развития перспективных технологий.
Производством "Золгенсмы" занимается швейцарская компания Novartis. Препарат используется для лечения спинальной мышечной атрофии у детей и считается самым дорогостоящим лекарством в мире — его стоимость составляет более 2 млн долларов.
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