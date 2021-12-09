Минздрав зарегистрировал самое дорогое в мире лекарство "Золгенсма"

Минздрав РФ зарегистрировал швейцарский препарат "Золгенсма", который предназначен для лечения спинальной мышечной атрофии.

Данное заболевание приводит к постепенной потере моторных функций, в результате чего ребёнок может перестать двигаться и даже дышать.

На сегодняшний день в России существуют два препарата для лечения спинальной мышечной атрофии — "Нусинерсен" ("Спинраза") и "Рисдиплам". Оба они стоят дорого. Так, стоимость одной инъекции "Спинразы" составляет 125 тысяч долларов.

Препарат "Золгенсма" является самым дорогим лекарством в мире. Одна инъекция стоит от 2,1 до 2,5 миллиона долларов.

Летом 2021 года фонд поддержки детей с тяжёлыми жизнеугрожающими и хроническими заболеваниями "Круг добра" начал принимать заявки на закупку "Золгенсма".

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