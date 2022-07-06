Жители Ижевска не могут попасть к бесплатному стоматологу

Жители города Ижевск пожаловались главе Удмуртии Александру Бречалову на то, что сейчас очень проблематично попасть на бесплатный приём к терапевту, эндокринологу или неврологу в поликлинике или больнице. Из-за этого люди вынуждены записываться к платным специалистам, а это для некоторых слишком накладно.

Как уточняет udm-info.ru, отдельной проблемой стала запись к бесплатному стоматологу.

"Выкладывают по 2-3 номерка в неделю! Интересно, что платно записаться, не через регистратуру — легко. Стоит только врачу позвонить и местечко платно сразу находится. Что на Воровского, что на Клубной. Приходишь в стоматологические поликлиники — пусто в коридорах, зато номерков нет. Раньше такого не было", — возмущаются местные жители, обращаясь к главе Удмуртии "ВКонтакте".

Жители уточнили, что проблема с записью к бесплатному стоматологу одинакова и для взрослых, и для детей, для малышей тоже почти невозможно достать номерок.

В администрации главы Удмуртии пообещали решить этот вопрос.