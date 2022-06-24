Потерявшегося грибника с отказавшими ногами спасли в лесу в пригороде Ижевска

В лесу около Ижевска прошла операция по поиску пожилого грибника. Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на Поисково-спасательную службу Удмуртии.

По информации издания, 22 июня 82-летний мужчина ушёл за грибами, однако к вечеру понял, что ходит кругами и не может самостоятельно выйти из леса. Тогда пенсионер позвонил дочери, которая вызвала спасателей.

Сначала в лес прибыли добровольцы ПСО "Регион 18". Волонтёры позвонили грибнику и примерно установили его местонахождение. При этом мужчина поделился, что у него отказали ноги на фоне нервного состояния и долгого блуждания по лесу.

"Уложили его на жёсткие носилки, транспортировали и передали прибывшим медикам", — отметила глава ПСО "Регион 18" Мария Видеман.

Как подчеркнули спасатели, пожилого грибника удалось оперативно спасти, так как он взял с собой заряженный сотовый телефон.