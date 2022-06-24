В лесу около Ижевска прошла операция по поиску пожилого грибника. Об этом пишет udm-info.ru со ссылкой на Поисково-спасательную службу Удмуртии.
По информации издания, 22 июня 82-летний мужчина ушёл за грибами, однако к вечеру понял, что ходит кругами и не может самостоятельно выйти из леса. Тогда пенсионер позвонил дочери, которая вызвала спасателей.
Сначала в лес прибыли добровольцы ПСО "Регион 18". Волонтёры позвонили грибнику и примерно установили его местонахождение. При этом мужчина поделился, что у него отказали ноги на фоне нервного состояния и долгого блуждания по лесу.
"Уложили его на жёсткие носилки, транспортировали и передали прибывшим медикам", — отметила глава ПСО "Регион 18" Мария Видеман.
Как подчеркнули спасатели, пожилого грибника удалось оперативно спасти, так как он взял с собой заряженный сотовый телефон.
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