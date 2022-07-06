Исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов прокомментировал новость о том, что памятник легендарному сыщику украсил площадь Луганской Народной Республики.
Участок на Смоленской набережной столицы получил название площади ЛНР. Памятник легендарным литературным сыщикам, которые созданы в образах персонажей знаменитого советского сериала, оказался на переименованной площади.
Василий Ливанов не увидел в этом соседстве никакой связи.
"Причём здесь памятник и переименование? Какое отношение имеет памятник персонажам мировой литературы к переименованию? Это мировая литература, а переименование имеет отношение к событиям сегодняшнего дня. Ну, сменили название, а памятник это не меняет", — цитирует слова 86-летнего артиста издание "Подъём".
Ранее территорию у посольства США назвали "Площадью Донецкой Народной Республики".
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Взламывание линий обороны может занять несколько недель.