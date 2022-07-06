Ливанов о монументе Холмсу на площади ЛНР: "Какое отношение имеет?"

Исполнитель роли Шерлока Холмса Василий Ливанов прокомментировал новость о том, что памятник легендарному сыщику украсил площадь Луганской Народной Республики.

Участок на Смоленской набережной столицы получил название площади ЛНР. Памятник легендарным литературным сыщикам, которые созданы в образах персонажей знаменитого советского сериала, оказался на переименованной площади.

Василий Ливанов не увидел в этом соседстве никакой связи.

"Причём здесь памятник и переименование? Какое отношение имеет памятник персонажам мировой литературы к переименованию? Это мировая литература, а переименование имеет отношение к событиям сегодняшнего дня. Ну, сменили название, а памятник это не меняет", — цитирует слова 86-летнего артиста издание "Подъём".

Ранее территорию у посольства США назвали "Площадью Донецкой Народной Республики".