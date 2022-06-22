У американского посольства в Москве изменился официальный адрес.
Теперь дипмиссия располагается на "Площади Донецкой Народной Республики", сообщил официальный сайт Мэра Москвы.
Полный адрес дипломатической миссии США в России теперь таков: Российская Федерация, город Москва, внутригородская территория муниципальный округ Пресненский, площадь Донецкой Народной Республики, дом 1, строения 1-9.
Старый адрес аннулирован. Раньше посольство находилось в Большом Девятинском переулке.
По поводу названия москвичи высказались в проекте "Активный гражданин". За новый вариант проголосовало около 45 процентов жителей Москвы. Всего в проекте поучаствовали 278 684 человека.
С инициативой увековечить защитников Донбасса выступили депутаты Мосгордумы.
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