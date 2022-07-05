Житель города Сургут, купивший в магазине пакет пряников, раскрыв дома пачку, обнаружил неожиданный сюрприз — зажигалку.
Как пишет muksun.fm, зажигалка в упаковке с пряниками по внешнему виду мало отличалась от самих хлебобулочных изделий, и была покрыта тем же сладким составом, что и они.
"Купил пряники, а там сюрприз — зажигалка в сахарной глазури", — написал покупатель, поделившийся фото своей необычной покупки в соцсетях.
Пользователи оставили под его постом весёлые комментарии, назвав зажигалку "бонусом за покупку" и посетовав на то, что в пачке в качестве дополнения неплохо было бы найти и что-то другое, например, сигареты.
Житель Сургута уточнил, что уже рассказал о своей находке на горячей линии компании-производителя сладостей. Те, в свою очередь, дали обещание выяснить, каким образом зажигалка оказалась в пачке с пряниками.
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