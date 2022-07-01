За 300 тысяч рублей в Сургуте готовы продать "хорошую погоду"

На одном из популярных порталов появилось объявление от жителя Сургута, который предлагает приобрести "хорошую погоду" за 300 тысяч рублей.

Заманчивое предложение на торговом сайте обнаружили днем 30 июня. Как гласит описание, "хорошая погода" обойдется покупателю всего в 300 тысяч рублей.

"В стоимость включен перелёт в Сочи, проживание в отеле на второй линии и завтрак", — уточняет автор объявления.

Пользователи интернета предположили, что таким образом курортный тур на юг России рекламирует одно из туристических агентств города, пишет портал muksun.fm.

В описании продавец отмечает, что готов снизить цену, но торг должен происходить непосредственно у трапа самолёта.