Садальский: "Ахеджакова послала Гармаша в Херсон"

Станислав Садальский прокомментировал заявление Лии Ахеджаковой, которая страшится возвращения Сергея Гармаша в театр "Современник".

Звезда "Служебного романа" призналась, что коллектив прославленного театра пребывает в панике из-за известия о том, что Сергей Гармаш может вернуться в "Современник".

"Ахеджакова послала Гармаша в Херсон", — написал Садальский в своём микроблоге.

Лия Меджидовна действительно посоветовала Гармашу отправиться в родной Херсон, чтобы восстанавливать там театр.

Садальский не разделил опасений народной артистки России.

"Я искренне желаю возвращения в некогда любимый мой "Современник" офигительного Сергея Гармаша", — признался заслуженный артист РСФСР.

Ранее Станислав Садальский заявил, что театр "Современник" умер окончательно. К такому выводу актёр пришёл из-того, что из афиш театра убрали имя Чулпан Хаматовой.