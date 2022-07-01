Станислав Садальский прокомментировал заявление Лии Ахеджаковой, которая страшится возвращения Сергея Гармаша в театр "Современник".
Звезда "Служебного романа" призналась, что коллектив прославленного театра пребывает в панике из-за известия о том, что Сергей Гармаш может вернуться в "Современник".
"Ахеджакова послала Гармаша в Херсон", — написал Садальский в своём микроблоге.
Лия Меджидовна действительно посоветовала Гармашу отправиться в родной Херсон, чтобы восстанавливать там театр.
Садальский не разделил опасений народной артистки России.
"Я искренне желаю возвращения в некогда любимый мой "Современник" офигительного Сергея Гармаша", — признался заслуженный артист РСФСР.
Ранее Станислав Садальский заявил, что театр "Современник" умер окончательно. К такому выводу актёр пришёл из-того, что из афиш театра убрали имя Чулпан Хаматовой.
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