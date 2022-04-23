Садальский объявил о смерти "Современника" из-за Чулпан Хаматовой

Станислав Садальский заявил, что театр "Современник" умер окончательно. К такому выводу актёр пришёл из-того, что из афиш театра убрали имя Чулпан Хаматовой.

Звезда фильма "Место встречи изменить нельзя" рассказал, как Галина Волчек приказала сделать последнее фото в зале театра на Маяковке, разрушенного в 1974 году.

"Многое успел увидеть театр "Современник" на своем веку. Было и хорошее, было и плохое, весной 2021 он умер окончательно!" — выразил своё мнение актёр.

Возмутило заслуженного артиста РСФСР то, что в театре поспешили избавиться от упоминаний об опальной актрисе, которая эмигрировала в Латвию после начала спецоперации на Украине.

"Сегодня Чулпан, не успела, что-то сказать негативное в латвийском интервью, её имя стёрли с афиши театра, где прослужила 20 лет. Какой стыд-какой он *** "Современник", застойник, а не театр", — негодует Станислав Юрьевич.

70-летний актёр поведал, как в 80-х годах коллеги по "Современнику" заступились за Игоря Квашу.

"Помню в 80-х годах, когда всесильное КГБ отказала Игорю Кваше в выезде гастроли за границу, в спектакле "Доктор Стокман", весь коллектив не согласился с решением и не поехал в Швецию. Вот тогда действительно был великий театр, будоражил умы людей!!!" — заявил Садальский.

Ранее народная артистка России Чулпан Хаматова произнесла пламенную речь на митинге в Риге.