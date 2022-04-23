Чулпан Хаматова выступила на митинге в Латвии: "Искажение реальности"

Народная артистка России Чулпан Хаматова произнесла пламенную речь на митинге в Риге.

Артистка, которая эмигрировала в Латвию после начала спецоперации на Украине, приняла участие в публичном мероприятии в Риге.

"Митинг — нет в****. И, конечно, "нет — в****". Потому что "да — в****" не может быть. Не может быть ни под каким видом. Никогда", — сказала актриса.

Глава благотворительного фонда "Подари жизнь" высказалась против горя, смерти, ранений, страданий детей.

"Это какое-то искажение реальности, в которое попала моя родина", — выразила своё мнение Хаматова.

Ранее стало известно, что от уехавшей из России Чулпан Хаматовой требуют всё новых выступлений с осуждением проводимой в РФ политики.