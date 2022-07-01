Захарова о русском и украинском борщах: наш нужно есть, а не охранять

Российский борщ — это вкусная еда, а не объект защиты и охраны, как его украинский собрат. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав таким образом признание украинского борща нематериальной ценностью ЮНЕСКО.

"Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке", — иронично заметила Захарова.

По мнению дипломата, "современный киевский национализм" выражается в том числе и в желании присвоить блюдо.

В заключение Захарова поинтересовалась, станет ли следующим шагом в этом направлении свинина, которую вполне могут дальше признать "украинским национальным продуктом".

Представитель МИД предложила в этом вопросе копнуть глубже, напомнив, что борщ упоминался в заметках данцигского купца Груневега ещё в 1584–1585 годах. Поэтому, по словам Захаровой, исторически борщ — это блюдо, принадлежавшее "русским жителям Киева".