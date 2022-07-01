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Захарова о русском и украинском борщах: наш нужно есть, а не охранять

Общество

Российский борщ — это вкусная еда, а не объект защиты и охраны, как его украинский собрат. Такое мнение высказала официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, прокомментировав таким образом признание украинского борща нематериальной ценностью ЮНЕСКО.

Захарова о русском и украинском борщах: наш нужно есть, а не охранять

"Украинский борщ признан нематериальной ценностью, которую нужно незамедлительно охранять? Жаль, раньше его просто ели. Наш борщ в защите не нуждается, а подлежит немедленному и полному уничтожению в тарелке", — иронично заметила Захарова.

По мнению дипломата, "современный киевский национализм" выражается в том числе и в желании присвоить блюдо.

В заключение Захарова поинтересовалась, станет ли следующим шагом в этом направлении свинина, которую вполне могут дальше признать "украинским национальным продуктом".

Представитель МИД предложила в этом вопросе копнуть глубже, напомнив, что борщ упоминался в заметках данцигского купца Груневега ещё в 1584–1585 годах. Поэтому, по словам Захаровой, исторически борщ — это блюдо, принадлежавшее "русским жителям Киева".

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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