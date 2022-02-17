На Украине решили победить русских и войти в ЮНЕСКО при помощи борща

Телемарафон в честь национального Дня единения Незалежной затронул тему борща. Так, выступающий перед телезрителями украинский повар Евгений Клопотенко заявил, что страна может победить Россию при помощи национального блюда.

Кроме того, Клопотенко заявил, что с борщом не стыдно и прийти в ЮНЕСКО.

"День единения и является Днём борща. Как мы победим россиян? Мы просто будем делать много борща во всём мире. Мы будем варить борщ перед входом в ЮНЕСКО для того, чтобы они проголосовали в конце этого года и сказали, что борщ — украинский", — цитирует заявление в эфире государственных телеканалов Страна.ua.

Как пояснил украинский повар, "сила борща" в том, что все любят это блюдо, несмотря на расхождение в политических и социальных взглядах.

"Всё будет борщ и всё будет Украина", — подытожил в своём эффектном выступлении Клопотенко.

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен