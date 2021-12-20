Не борщом единым: украинский нардеп национализировал котлеты по-киевски

Николай Тищенко, нардеп Верховной Рады Украины от правящей партии "Слуга народа", всерьёз озабочен неразберихой, творящейся в кулинарных книгах. Его крайне возмущает тот факт, что "котлеты по-киевски" "везде" называют котлетами.

"В украинском языке есть для этого свое аутентичное слово. Это "митбол"", — заявил парламентарий и предложил изъять из гастрономического словаря украинских патриотов "клятое" слово "котлеты".

По его словам, сейчас, "в эпоху становления новой украинской государственности", самое время "вводить новые тренды".

Напомним, что тема еды на Украине вообще в тренде:

"патриоты" яростно отстаивают эксклюзивные права Незалежной на борщ, галушки, киевский торт и теперь вот ещё котлеты по-киевски.

Права на последний Киев заявляет громче всего: ранее власти страны подали заявку на включение супа в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО как блюда исключительно украинской национальной кухни.

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