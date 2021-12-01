Депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление, согласно которому в стране отныне будет отмечаться новый официальный праздник — День украинского борща.
Об этой оптимистичной новости рассказала в "Фейсбук" нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук:
Напомним, что ещё весной власти Украины подали заявку на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО процесса приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. В документе особо подчёркивалось, что "борщ принадлежит исключительно Украине, а не России".
Идею украинских парламентариев поддержал Алексей Пушков. Российский сенатор отметил, что на украинский борщ "никто не покушается":
К слову, своё слово в споре на тему "чей борщ" ранее высказывал даже "Гугл". Его мнение Украине не понравилось.
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