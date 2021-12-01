Алексей Пушков одобрил идею о введении в Незалежной Дня украинского борща

Депутаты Верховной Рады Украины приняли постановление, согласно которому в стране отныне будет отмечаться новый официальный праздник — День украинского борща.

Об этой оптимистичной новости рассказала в "Фейсбук" нардеп от "Слуги народа" Евгения Кравчук:

Напомним, что ещё весной власти Украины подали заявку на включение в список нематериального культурного наследия ЮНЕСКО процесса приготовления борща как блюда украинской национальной кухни. В документе особо подчёркивалось, что "борщ принадлежит исключительно Украине, а не России".

А Россия не против

Идею украинских парламентариев поддержал Алексей Пушков. Российский сенатор отметил, что на украинский борщ "никто не покушается":

К слову, своё слово в споре на тему "чей борщ" ранее высказывал даже "Гугл". Его мнение Украине не понравилось.