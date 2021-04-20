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Google признал борщ российским блюдом. Что скажет Украина?

Общество

Борщ вошёл в Топ-10 блюд, повлиявших на русскую кухню, по версии "Google искусство и культура". При этом украинский борщ назван лишь одним из вариантов блюда.

Google признал борщ российским блюдом. Что скажет Украина?

Интернет-платформа составила виртуальный гастрономический тур, перечислив кулинарные шедевры, вошедшие в историю и распространившиеся далеко за пределами России. Авторы упомянули большое разнообразие блюд русской национальной кухни, охватывающей разные культуры и этнические группы. В их число вошёл и борщ, история которого уходит в глубину столетий.

"В поваренных книгах есть множество вариантов, в том числе украинский борщ (с тёртым салом и чесноком), борщ по-московски (с разными видами мяса — беконом, сосисками и варёной говядиной) и даже борщ по-флотски (с красным перцем и копчёной свининой", — говорится в описании блюда.

Авторы отметили, что с течение времени некоторые ингредиенты в составе борща менялись, и в итоге название стало собирательным для разных супов с кислым вкусом. В Топ-10 блюд русской национальной кухни также вошли винегрет, салат "Оливье", сырники, гречневая каша, бефстроганов, окрошка, блины и шашлык.

Ранее на Украине разгорелся скандал, дошедший до уровня МИД страны, после того как ресторанные эксперты Group Micheline назвали борщ российским блюдом.

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Автор: Людмила Черткова, Куратор: Наталия Красовская
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