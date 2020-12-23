Ресторанный гид Мишлен ввязался в "битву за борщ"

Интернет-битва за борщ продолжается. На стороне России неожиданно выступил ресторанный гид Мишлен, назвавший это блюдо "самым популярным русским супом". Украина традиционно возмутилась.

Некоторое время назад в интернете уже полыхал гастрономический холивар: российские и украинские пользователи соцсетей решали вопрос "Чей борщ?" Тогда русскоязычным пользователям удалось отстоять русское происхождение не только борща, но и котлеты по-киевски.

Теперь же, с лёгкой руки международного директора гидов Мишлен Гвендаля Пулленнека, "священная война" вспыхнула с новой силой. Знаменитый мишленовский гид приехал в Москву, чтобы выбрать лучшие рестораны русской и мировой кухни, и упомянул борщ в числе любимых первых блюд российских гурманов.

В комментарии под роликом на YouTube посыпались критические замечания от украинских пользователей, которые начали стыдить эксперта и высказывать сомнения в его профессионализме. "Борщ — это национальное украинское блюдо! У россиян — щи!", — утверждают они.

"Польская капуста, израильская морковка, голландский лук, английская свекла, египетская картошка, белорусское сало, российский газ. Так вот ты какой — украинский борщ!", — посмеялись в ответ российские пользователи.

Впрочем, некоторые даже посочувствовали пламенным украинским защитникам борща: "Крым наш, теперь борщ ещё… обидно, наверно!"