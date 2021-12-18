В Раде предложили определять настоящих украинцев по любви к салу

По мнению депутата Верховной Рады Николая Тищенко, принадлежащего партии "Слуга народа", настоящих украинцев можно определять по тому, как они относятся к салу. Об этом пишет Tekegram-канал издания "Страна.ua".

Тищенко пояснил, что каждый истинный украинец априори любит сало. И эта любовь может стать индикатором того, является ли конкретный человек настоящим представителем украинского народа или нет.

"Я очень люблю сало. Я генетически-настроенный украинец. И всех проверяю на это очень важное пищевое лакомство. Если ты сало не ешь — ты не украинец", — сообщил Тищенко.

Это уже не первый случай, когда депутаты Верховной Рады предлагают использовать традиционные блюда в качестве укрепления национального духа. Например, ранее парламентарии выступили с предложением праздновать День борща, который также должен помочь способствовать единению украинцев и привлечь в страну туристов.

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