Серебренников о закрытии "Гоголь-центра": За позицию. За честность

Кирилл Серебренников сообщил о закрытии "Гоголь-центра". Режиссёр уверен, что театр прикрыли "за попытку свободы".

Серебренников рассказал о последних творческих детищах театра.

"Последним спектаклем будет спектакль "Я не участвую в войне" по поэзии Юрия Левитанского".

А последней премьерой театра стал поэтический спектакль "Берегите ваши лица" по поэзии Андрея Вознесенского", — сообщил режиссёр.

Деятель культуры считает, что театр в своём прежнем виде виде не сможет работать по политическим причинам.

"Теперь они решили закрыть театр. За позицию. За честность. За попытку свободы", — поделился своим мнением Серебрянников.

Театр, как стало известно, всё же продолжит свою работу под другим названием (театр имени Гоголя) и с другим руководством.

Ранее Ксения Собчак рассказала об увольнении худрука "Гоголь-центра" Алексея Аграновича.