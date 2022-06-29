Собчак о раскаянии Евгения Миронова: "Принял условия и поехал в Мариуполь"

Ксения Собчак рассказала об увольнении худрука "Гоголь-центра" Алексея Аграновича. Журналистка объяснила, почему худруку "Театра Наций" Евгению Миронову удалось сохранить свою должность.

Собчак сообщила, что "Гоголь-центру" вернут историческое название. Он станет театром имени Гоголя. Худрук учреждения культуры Алексей Агранович попрощается с театром.

"В "Театре Наций" сменят директора, Мария Ревякина будет уволена, хотя и доверенным лицо Путина была, и в расстрельном списке навальнистов числится. Миронова худруком, конечно, оставят, но только потому, что он принял условия и поехал в Мариуполь. Это так называемое "деятельное раскаяние"", — написала Ксения Анатольевна.

Журналистка отметила, что судьба художественного руководителя "Московского театра Современник" Виктора Рыжакова держится на волоске, так как он он "деятельного раскаяния" не произвёл.

Ранее Чулпан Хаматова сказала, что не понимает своего коллегу Евгения Миронова, который посетил Мариуполь.