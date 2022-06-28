Рамзан Кадыров получил необычную награду. Главе Чечни торжественно вручили орден "За заслуги перед стоматологией".
Рамзан Кадыров удостоился награды Стоматологической ассоциации РФ. Орден новоиспеченному кавалеру дали при открытии стоматологической клиники в столице Чеченской республики.
Кадыров не оставил без награды главного врача клиники Юнуса Умарова. Медика наградили орденом Кадырова.
Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций усложнились поставка и оплата некоторых медицинских материалов. По этой причине стоимость лечения зубов существенно возросла.
Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)
Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google,.
Армия РФ в специальной операции поставила точку в истории с попытками бандеровцев прорваться в Херсонскую область.