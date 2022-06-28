Кадыров стал кавалером ордена "За заслуги перед стоматологией" первой степени

Рамзан Кадыров получил необычную награду. Главе Чечни торжественно вручили орден "За заслуги перед стоматологией".

Рамзан Кадыров удостоился награды Стоматологической ассоциации РФ. Орден новоиспеченному кавалеру дали при открытии стоматологической клиники в столице Чеченской республики.

Кадыров не оставил без награды главного врача клиники Юнуса Умарова. Медика наградили орденом Кадырова.

Ранее сообщалось, что из-за антироссийских санкций усложнились поставка и оплата некоторых медицинских материалов. По этой причине стоимость лечения зубов существенно возросла.