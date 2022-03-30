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Автор Кирилл Горшенин

Стоматолог: лечение зубов подорожает из-за санкций

Здоровье » Стоматология

Из-за антироссийских санкций усложнились поставка и оплата некоторых медицинских материалов. Правда ли, что в стоматологии поставщики с опережением подняли цены на товары на 50-200%, и могут ли пациенты зафиксировать нынешние цены на 3-6 месяцев вперёд, рассказал Pravda.Ru главный врач Немецкого имплантологического центра Магомед Дахкильгов.

Стоматолог: лечение зубов подорожает из-за санкций

Цены растут

— Магомед Уматгиреевич, сказываются ли антироссийские санкции на ценах на стоматологические услуги?

— Мы не можем жить отдельно от экономики государства. Мы используем лучшие образцы материалов для стоматологии. Практически все материалы европейские либо американские, и рост курса валюты — доллара и евро, безусловно, сказался на ценах.

К сожалению, некоторые поставщики даже с опережением подняли цены, причём сразу на 50-200%.

Поскольку нет больших запасов некоторых материалов, то спрос поднимает цену. В связи с этим финансовое бремя стоматологии увеличилось.

— Начинают ли пациенты отказываться от каких-то услуг из-за роста цен?

— Некоторые пациенты, наоборот, стремятся зафиксировать ту цену, которая есть. Они готовы оплачивать услугу вперёд, если у пациента план лечения расписан на 3 месяца или полгода, чтобы в течение полугода её гарантированно получить целиком. Я обеспечил работу нашей клиники на полгода вперёд: саккумулировал большое количество имплантатов, расходных материалов, чтобы можно было, не снижая качества, продолжать работать. Я надеюсь, что за полгода наладится поставка, наши дилеры найдут новые пути либо будут поставки через дружественные союзные республики:

  • Казахстан,
  • Армению.

— Западные фармацевтические компании говорят, что не будут прекращать поставки лекарств в Россию. А в стоматологии поставщики продолжат поставлять продукцию?

— Хотел бы отметить: многие компании сказали, что только жизненно необходимые препараты будут поставлять без перебоев. Это Novartis, Pfizer и прочие. Но многие другие препараты перестали поставлять.

В стоматологии я пока не заметил этой тенденции. Скорее, возникли логистическая проблема и проблема перечисления денег за границу. Однако некоторые компании вообще перестали работать с Россией. Например, Invisalign сейчас заблокировала поставки в Россию. Надеюсь, это как-то решится.

— Если все западные компании перестанут поставлять к нам свою продукцию, сможет ли российская индустрия самостоятельно производить все необходимые препараты и оборудование?

— Те, кто постарше, помнят стоматологию в СССР. Она была ужасной. К сожалению, у нас практически ничего нет, произведённого в нашей стране. Из всех материалов и инструментария, может быть, 3% производятся у нас.

Например, Казанский инструментальный завод выпускает неплохие хирургические инструменты. У меня есть пара их пинцетов.

Поможет Корея, а не Китай

— Системы по исправлению прикуса пришли с Запада. Российские поставщики научились воспроизводить иностранные методы, но сырьё нужно импортное. Что сейчас происходит с поставками брекетов, элайнеров и других систем?

— Я повторю, у нас есть запас классических брекет-систем. Но элайнеры изготавливаются индивидуально, а компания Invisalign ушла с рынка. Я надеюсь, что она всё-таки вернётся. Есть похожие компании:

  • Flexi,
  • Eurokappa,
  • Star Smile,
  • 3D Smile.

Некоторые из них достаточно сильные, в том числе и зарубежные, которые продолжают работать в России. Но, к сожалению, компенсировать уход поставщиков за один день не получится. Поскольку применяется искусственный интеллект, обрабатывается большая масса данных, то в компаниях, у которых огромный стаж работы, наработаны миллионы кейсов, соответственно, программы считают лучше и лучше моделируют.

— Я прочитал, что оборудование, расходные материалы привозят не только из Европы, но и из стран Азии — Китая, Южной Кореи. Как вы считаете, сможет ли азиатский рынок заменить нам продукцию?

— Китай во многом поднаторел. Но я бы не сказал, что они производят хорошее, надёжное стоматологическое оборудование. Я в своей практике ничем китайским никогда не работал. Может быть, жизнь заставит. Но есть неплохие корейские системы имплантатов, материалы.

Корея — более высокотехнологичная страна и выпускает более высокотехнологичные материалы. Что-то можно будет заменить материалами из Кореи. Тогда как китайского я ничего хорошего пока не видел в стоматологии. Только зеркала для фотографий или ретракторы.

— Что вы можете посоветовать тем, кто сейчас планирует исправить прикус или поставить импланты? Может быть, стоит подождать?

— Во-первых, если у человека отсутствуют зубы, затруднено жевание или есть зубы, которые разрушаются, то откладывать лечение сложно, поскольку ухудшается качество жизни, а воспалительные процессы и плохое пережёвывание пищи влияют на здоровье. Доказано, что большинство заболеваний центральной нервной системы — Альцгеймер, Паркинсон, весь иммунитет идут через желудочно-кишечный тракт. Зубы играют очень важную роль в процессе переваривания пищи, её дробления, первичной обработки. Можно, конечно, откладывать лечение, но это ухудшает ситуацию. И если что-то остро беспокоит, то это не отложишь.

Во-вторых, прикус исправлять легче в молодом возрасте, когда идёт формирование скелета. Безусловно, можно это делать и в более зрелом возрасте, но это занимает больше времени.

Мы пока используем те же материалы и инструментарий, что и раньше. На нас кризис никак не отразился. Да, всё подорожало, но мы по-прежнему оказываем высококлассные услуги.

Отказ от ответственности: этот контент, включая советы, предоставляет только общую информацию. Это никоим образом не заменяет квалифицированное медицинское заключение. Для получения дополнительной информации всегда консультируйтесь со специалистом или вашим лечащим врачом.

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Редактор: Марина Севастьянова
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