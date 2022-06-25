В Перми, упавшая под колесо автобуса женщина, получит 600 тысяч компенсации

В Перми суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию за травмы средней тяжести женщине, которая угодила под колёса автобуса из-за ступеньки. Согласно информации, сумма составила 600 тысяч рублей.

ДТП произошло в мае текущего года. Жительница Перми входила в автобус, зацепилась ногой за ступеньку и упала под колёса транспорта. В это время водитель начал движение и наехал на пострадавшую. Она получила травмы средней тяжести. Женщина обратилась в страховую компанию, однако там ей отказали.

"Страховая компания отказалась выплатить деньги, потому что в момент причинения вреда здоровью женщина не была пассажиром транспортного средства", — пишет properm.ru.

После разбирательств суд всё же взыскал в пользу женщины 601 тысячу рублей, неустойку в размере 1,7 млн рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. рублей, а также возмещение оплаты юридических услуг в сумме 15 тыс. рублей и штраф 1,17 млн рублей.