В Перми суд обязал страховую компанию выплатить компенсацию за травмы средней тяжести женщине, которая угодила под колёса автобуса из-за ступеньки. Согласно информации, сумма составила 600 тысяч рублей.
ДТП произошло в мае текущего года. Жительница Перми входила в автобус, зацепилась ногой за ступеньку и упала под колёса транспорта. В это время водитель начал движение и наехал на пострадавшую. Она получила травмы средней тяжести. Женщина обратилась в страховую компанию, однако там ей отказали.
"Страховая компания отказалась выплатить деньги, потому что в момент причинения вреда здоровью женщина не была пассажиром транспортного средства", — пишет properm.ru.
После разбирательств суд всё же взыскал в пользу женщины 601 тысячу рублей, неустойку в размере 1,7 млн рублей, компенсацию морального вреда в размере 1 тыс. рублей, а также возмещение оплаты юридических услуг в сумме 15 тыс. рублей и штраф 1,17 млн рублей.
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