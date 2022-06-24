В Новосибирской области семья погибла после столкновения с лосем

В Новосибирской области рекордно выросло число аварий с дикими животными. С начала 2022 года в ДТП погибли уже 13 косуль и 31 лось. Об этом пишет издание atas.info со ссылкой на Минприроды региона.

Как отметили в ведомстве, наказание за погибших на дорогах зверей для водителей составляет от 40 тысяч рублей. Но, кроме того, что они сами могут пострадать при встрече с крупным животным, есть риск и повреждения автомобиля.

Так, на днях около одного из сёл после столкновения с лосем погибла семейная пара. Животное также не выжило.

В Минприроды области добавили, что аварий с лосями было меньше ещё в прошлом году. Тогда произошло только 41 подобное ДТП, то есть ситуация была оптимистичнее.