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ГИББД сможет лишать водителей прав по состоянию здоровья с марта 2023 года

Общество

Лишиться прав с марта 2023 года водители могут из-за состояния здоровья. Правительственная комиссия одобрила проект поправок в закон "О безопасности дорожного движения", обязывающий медиков направлять в ГИБДД все данные о здоровье водителей. Об этом пишут newizv.ru.

ГИББД сможет лишать водителей прав по состоянию здоровья с марта 2023 года

Вся информация о пациентах, чьи болезни несовместимы с управлением автомобилем теперь будет доступна ГИБДД. Врачи должны будут загружать данные обследований в единую электронную систему.

Список заболеваний, при которых нельзя управлять автомобилем, существует давно. В основном в него входят психические заболевания, нарушения зрения, опорно-двигательной системы, отсутствие конечностей или их серьёзные заболевания. Однако фактически эта база данных не работала.

Непрофессиональные водители сейчас проходят медкомиссию раз в десять лет, по истечении срока действия их удостоверений. Однако за это время с человеком может произойти что угодно, он может заболеть, и ГИБДД не будет этого знать.

Как стало известно изданию, по новому закону ГИБДД, предположительно, сможет лишать прав водителей с медицинскими противопоказаниями автоматически. Пока точно не известно, как именно будет функционировать новая База данных, но предполагается, что если у водителя медики выявят медицинские противопоказания для вождения, инспекторы сами увидят это в базе, аннулируют его права и отправят на внеочередной осмотр. В случае, если диагноз подтвердится, человеку запретят водить автомобиль.

Если же водитель будет уклоняться от такого осмотра, сотрудники ГИБДД примут решение о прекращении возможности управления транспортным средством. Автомобильные эксперты высказывают мнение, что может произойти объединение баз данных Минздрава и МВД.

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Автор: Максим Александров, Куратор: Наталия Красовская
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