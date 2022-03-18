Москвича оштрафовали за парковку на газоне на 300 тысяч рублей

Житель Москвы получил штраф на 300 тысяч рублей за парковку на газоне служебного автомобиля на пустом участке земли. Однако, по словам водителя, автоинспекторы утверждают, что это был газон. Об этом сообщает Телеканал "360".

Как рассказал "нарушитель", в выходной он отправился на служебном авто за лекарством в аптеку. Но мест на парковке не оказалось, он оставил машину у здания, где стояло такси буквально на пять минут. Ему показалось, что это была парковка. Но после он получил штраф за стоянку на газоне.

По закону столицы за это предусматривается штраф для граждан 5 тысяч рублей, а для юридических лиц — до 300 тысяч.

Однако на снимках, оказавшихся в распоряжении телеканала видно, что участок, который назвали газоном, завален грязью и мусором.

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