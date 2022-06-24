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Жители Челябинска жалуются на очень густой смог над городом

Общество

Все жители Челябинска заметили, что небо над городом заволокло плотной пеленой. Облако промышленного смога лучше всего видно в Тракторозаводском районе.

Горожане уверяют, что из-за вредных выбросов ухудшается самочувствие и стало сложно дышать.

"Сегодня ЧЭМК в дождь выпустил в воздух белую взвесь, накрыло весь район, дышать нечем", — приводит слова одной из горожанок портал kursdela.biz.

Челябинцы подчёркивают, что с ЧЭМК в данный момент идёт невероятно мощный выброс, и советуют звонить в 112.

Ухудшению экологической обстановки над Челябинском способствует безветренная и сырая погода, которая не помогает рассеиваться вредоносным выхлопам. В результате выбросы на долгое время остаются над жилыми кварталами.

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Автор: Светлана Нерадовская, Куратор: Наталия Красовская
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