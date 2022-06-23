Представители челябинской администрации заявили, что водоём в посёлке Новосинеглазово очистят 200 гиацинтов. Их высадили работники завода "Трубодеталь", добавили в пресс-службе.
"Гиацинты являются природным фильтром", — написали в kursdela.biz.
По данным журналистов, цветы "вытягивают" вредные вещества из воды, выделяют кислород. Также в СМИ отметили, что этот метод восстановления экосистемы можно называть эффективным и дешёвым.
Ранее врач Евгений Тимаков предостерёг от купания в запрещённых местах. По словам эксперта, в этом случае человек может отравиться трупным ядом.
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Командир батальона "Восток" раскрыл новую тактику ВСУ в ходе военной спецоперации.