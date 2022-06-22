В Павловском Посаде зоозащитники захватили землю будущего культурного центра

Недалеко от Павловского Посада церковь, местные власти и активисты решили создать историко-культурный центр, но земля оказалась захвачена приютом для собак.

Деревня Аверкиево известна своим храмом в честь Веры Мамонтовой, той самой "Девочки с персиками" с картины Валентина Серова. Женщина прожила чуть более 30 лет, и безутешный супруг Александр Самарин построил церковь в память о ней.

Недавно местные жители, при поддержке церкви и местных властей, решили построить историко-культурный центр Самариных, но оказалось, что пустой по документам участок занят собачьим приютом.

Как утверждают владельцы огороженной территории, десятки содержащихся там собак являются их личными животными, а решение суда о сносе самовольных построек хозяева намерены обжаловать, сообщает интернет-издание "Подмосковье Сегодня".

Стоит отметить, соседством с защитниками не рады и деревенские жители. По их словам, из-за забора раздаётся круглосуточный лай, а находиться рядом невозможно из-за отвратительного запаха. К тому же будущий культурный центр станет местом притяжения туристов, а значит Аверкиево будет развиваться.