Был мирный песик - стал угрозой поселка. Почему так бывает

Иметь бойцовую собаку на загородном участке модно и престижно. Но часто хозяева просто не умеют и не хотят ее нормально содержать. Как дачные псы превращаются в убийц? Для "Правды.Ру" поясняет журналист, писатель, анималист Елена Типикина.

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Одичавшие псы. Как не быть сожранным

Игорь Буккер: По практике знаю: часто во главе стаи, бегающей в промышленном, индустриальном районе, нечто типа кавказской овчарки. А ближе всего подбегают шестерки, какая-то помесь чего-то с чем-то. Какие породы самые опасные?

— А какой автомобиль самый опасный на дороге для пешехода? "Ока", "Волга", "Мерседес", "Бентли"? Самое страшное — не марка автомобиля, а сидящий за рулем человек. Так же и в отношении собак.

Страшна не порода, а не имеющие мозга владельцы, заводящие караульные породы для охраны дачного туалета и привязывающие их на веревочном поводке вместо реальной цепи. Страшны придурки и маргиналы, заводящие серьезные породы — бульдогов, питбулей, стаффордов — и по пьяни их бьющие, а потом у собак крышу сносит. Страшны овчарки без поводка.

Бойцовые породы очень жестко селекционировались по отношению к человеку. Они вообще должны каждого облизывать. А у нас вместо того, чтобы усыпить искусавшего человека питбуля, его переустраивают в новую семью. И мы имеем регулярные новости об искусавшем человека питбуле.

— В Подмосковье у нас был сосед-наркоман, сидевший по статье. Его жена выходила с ротвейлером. Когда у этой собаки случился прямо в лесу сердечный приступ, все собачники были рады, потому что та напала на какую-то маленькую собачку.

— Вопрос не в том, что ужасен ротвейлер.

— Ужасны хозяева.

— Но нужно понимать, что такие породы собак на частной дачной территории кусают людей даже чаще бродячих псов. Они селекционировались именно для охраны. А городские не понимают, почему их милый воспитанный доберманчик напал на соседку и искусал за ноги. Да потому что видовое поведение охраны территории включилось.

— Бывает, что и хозяев кусают. У нас сосед боялся своего кавказца, с вил давал ему мясо, появлялся на даче не регулярно. Пес озверевший, голодный. В итоге на его жену и бросился.

— Риски пострадать от собак в городе ниже, чем в сельской местности, где у собак обостряются территориальные инстинкты.

А страшнее всего — собачьи свадьбы. Когда за течной сукой бежит прорва кобелей, вообще нельзя выходить им на тропу. Псы будут куражиться, устраивать бои, кидаться на все, что движется.

— В какое время это проходит?

— В разное, бывает и ранней весной, и зимой. Течка бывает в любое время. Еще стая, которая охраняет территорию, очень часто кидается на людей с маленькой собачкой на поводке. Хозяин пытается спасти питомца, отбить его, и стая на него переключается, жрет уже его. Поэтому в первую очередь нужно думать о профилактике таких вещей.

Не ходите в одиночку, ночью через гаражи, если там замечена стая, носите шокер, возьмите палку, камни положите в карманы.

— У меня была овчарка, и как-то в парке на нее кинулась стая, но их отогнал вожак, видимо, глаз на нее положил.

— Бездомная собака изначально одомашненная, потерявшаяся или выброшенная, живет по порядкам не стайным, а лояльным к человеку. Бывают прекрасные дворняги, которые провожают в школу детей, отгоняют даже стаи. А вторично одичавшие живут по законам дикого вида, но при этом приручаются прекрасно.

— Ваш коллега Игорь Акимушкин писал целую серию книг о животных. Он приводил пример стаи волков, пометивших мочой ноги беременной женщине, чтобы ее никто не трогал…

— Бредовые какие-то сказки, типа чеснока против вампира, серебряных пуль, волшебных гаек против инопланетян… Не будем об этом говорить. Есть кинология, есть дрессировка, прекрасная книга Владимира Гриценко "Теория дрессировки собак". Там все описано, как и почему что-то делают животные этого вида.

Нет смысла возмущаться, что какие-то сволочи якобы выкинули миллионы собак по всей стране. Это не так. Корень кроется в федеральном законе №498. Два года в стране парализован контроль численности вторично одичавших. В заповедниках выжраны все копытные, много человеческих жертв.

Россия — единственная страна, где даже животных-людоедов запрещено усыплять. Он с утра вашу маму съел, а вы его до пенсии обязаны содержать за деньги местных бюджетов. В Европе такие животные безоговорочно усыпляются, уничтожаются охотниками, полицией, так что навязавшие нам этот закон просто лгут. Помощь в западных приютах оказывается только одомашненным животным, оставшимся без попечения владельца. Вторично одичавшие стайные животные ликвидируются как опасность, первая и наивысшая опасность для людей.

— Тут есть пример в немецкой прессе — соседи жили рядом, у одной женщины было двое детей, и ее 4-летняя дочка заходит к соседу за калитку. А там собака, которая бросается и убивает ее. Ту собаку, конечно, уничтожили. А что наше законодательство говорит о людях, которые содержат условно бойцовых собак?

— Запретить не получается, потому что если сегодня запретить породу питбультерьер, то надо тысячи полицейских учить, чем она отличается от вполне мирного стаффордширского терьера. Во всех странах мира владелец несет полную юридическую ответственность за совершенные его животным деяния.

Убил твой алабай соседа — ты на 15 лет в тюрьму пошел, и больше нет алабая в дачном поселке, нет дураков так рисковать. Собака порвала штаны соседу — отдаете свои штаны; убила овцу — отдаете свою и еще платите огромный штраф. В России же нет такого законодательства, а регистрация животных носит рекомендательный характер. А почему нет? Зачем же человек будет тратить огромные деньги, делать прививки, убирать какашки, регистрировать свою собаку как оружие, если рядом бегает свора в 25 тысяч голов и жрет людей насмерть. Абсурдность законодательства.

Беседовал Игорь Буккер

Подготовил материал Михаил Закурдаев