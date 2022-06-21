Ростовские историки рассказали о зверствах союзников фашистской Германии на Дону

Ростовские историки рассказали о зверствах, которые учиняли союзники фашистской Германии на Дону в годы Великой Отечественной войны. В частности они выделили в этом плане венгров и хорватов, сообщает rostovgazeta. ru.

"Особыми зверствами отличились венгры и хорваты. Они проявляли бесчеловечный садизм по отношению к гражданскому населению, похабным образом относились к прекрасному полу. Людей мучали самым извращенным образом", — приводит издание слова научного сотрудника Института социально-экономических и гуманитарных исследований ЮНЦ РАН Владимира Афанасенко.

Как отметил историк Владимир Венков, подобным образом также себя вели румыны и итальянцы.

"Они особо ничем не прославились, кроме изнасилований и воровства", — передаёт слова специалиста rostovgazeta. ru.