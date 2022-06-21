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Ростовская область отличилась на ПМЭФ: инвестиции в регион составят 38 млрд руб.

Россия » Юг » Ростов-на-Дону

Петербургский международный экономический форум, который проходил в Северной столице с 15 по 18 июня, — знаковое событие как для Москвы и регионов России, так и для представителей зарубежных компаний. Активным участником юбилейного мероприятия в очередной раз стала и Ростовская область, регион представляла делегация во главе с губернатором Василием Голубевым. На ПМЭФ состоялись важные деловые встречи, также был подписан ряд инвестиционных соглашений в самых разных направлениях.

Ростовская область

"На ПМЭФ-2022 Ростовская область заключила соглашений почти на 38 млрд рублей. Наши партнеры в очередной раз подтвердили, что они готовы заходить в Ростовскую область, они видят в этом интерес. В этой ситуации они видят новые возможности. Правительство области будет обеспечивать им поддержку, создавать условия для успешной реализации проектов", — сообщил Василий Голубев.

В частности, одним из результатов форума стало подписание соглашения о сотрудничестве с Российской академией народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ (РАНХиГС), в рамках которого будут развивать дистанционные формы обучения.

Достигнута договоренность о сотрудничестве с Белгородской областью. Товарооборот между регионами в последние годы значительно вырос. По словам губернатора Вячеслава Гладкова, для Белгородской области очень важно получить тот большой опыт по реализации сельскохозяйственных проектов, укреплении культурных связей, развитии туристического потенциала, а также по организации встречи вынужденных переселенцев из Донбасса и с Украины, который есть у Ростовской области.

Одним из успехов ПМЭФ стало подписание крупного инвестиционного соглашения — речь идет о возведении высоток в пойме Дона, на строительство которых "ЮгСтройИнвест-Дон" готов потратить 22 млрд рублей. Ожидается, что благодаря проекту в регионе будет создано более 2 тысяч рабочих мест. Согласно проекту, будут построены 13 многоэтажек с парковками, спортивно-развлекательные комплексы, детские садики, школы, поликлиники. Отдельно стоит отметить, что 350 квартир будет передано в собственность города под социальные нужды.

Были также достигнуты договоренности с компанией "ВТД ТД" о взаимодействии при строительстве производственно-логистического комплекса для мясопереработки и хранения продукции на территории Мясниковского района. Инвестиции в проект составят примерно 1 млрд рублей. Будет создано около 250 рабочих мест.

Также было подписано соглашение о строительстве второй очереди завода по производству газобетона в Октябрьском районе, за четыре года инвестор вложит в проект около 3 млрд рублей. Новое производство создаст 117 рабочих мест.

Компании "Южтехмонтаж" и "Дон Блок" также заключили соглашение с донским регионом о сотрудничестве, благодаря которому в Аксайском районе появится четыре завода по производству автоклавного газобетона, тротуарной плитки, металлических конструкций и изделий из железобетона. Два завода уже работают в Ростове-на-Дону, однако их перенесут и модернизируют. В создание новых предприятий инвестируют 4 млрд рублей, также будет создано до 500 рабочих мест.

На площадке форума договорились о выведении на новый уровень телекоммуникационной инфраструктуры в регионе. "ПраймТелеком Юг" планирует вложить 700 млн рублей. Василий Голубев уверен, что новое соглашение поможет обеспечить удаленные поселения устойчивой мобильной связью.

Авиакомпания "Азимут" подписала соглашение с правительством Ростовской области, предполагающее взаимодействие при строительстве в аэропорту "Платов" ангарного комплекса для техобслуживания самолетов. Инвестиции в проект составят 800 млн рублей. Строительство завершится уже в следующем году, и в результате появится 60 новых рабочих мест для высококвалифицированных специалистов.

В рамках ПМЭФ губернатор Василий Голубев обсудил с председателем правления ПАО "Газпром" Алексеем Миллером перспективы реализации программ газификации в регионе. В частности, Василий Голубев предложил дополнить ранее принятую программу.

"Программу пополнили еще 65 межпоселковых газопроводов. Их строительство позволит дополнительно газифицировать 130 населенных пунктов в Ростовской области, то есть в полтора раза больше, чем изначально планировалось", — подчеркнул Василий Голубев. Объём инвестиций в газовую инфраструктуру донского региона до конца 2025 года составит 6,2 млрд рублей

Всего по итогам форума было подписано 14 соглашений, объем инвестиций в регион составит около 38 млрд рублей, что почти вдвое больше чем в прошлом году.

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Автор: Ирина Гусакова
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