Дмитрий Савельев: "Требуются меры по укреплению национального культурного кода"

Президент Владимир Путин поручил правительству провести кампанию по популяризации традиционных семейных ценностей. Депутат Госдумы Дмитрий Савельев убеждён, что в вопросах сохранения национальной идентичности России необходимо принимать самые активные меры:

— Демографическая проблема всё больше приобретает для России не только экономический, но гуманитарный и отчасти геополитический характер. В новой Стратегии национальной безопасности традиционные семейные ценности названы основой укрепления суверенитета страны, потому что, защищая семью и деторождение, государство защищает свой суверенитет и, как следствие, своё будущее.

За последние годы в России принято немало важных мер по поддержке семей, но очевидно, что одних экономических мероприятий недостаточно: требуются меры по укреплению национального культурного кода, который западная пропаганда усиленно пытается разрушить в течение нескольких десятилетий.

Я уверен, что разовой кампанией проблемы не решить. Все мероприятия такого рода должны нести в себе позитивный посыл и руководство к действию и, конечно, иметь системный характер. Так, можно делать телепередачи о существующих успешных многодетных семьях, которые станут реальным примером для подражания.

Кроме того, необходима и активная наступательная политика противодействия антидемографической пропаганде. Недаром же в последнее время возвращение звания "Мать-героиня" идёт параллельно с инициативами по законодательному запрету пропаганды радикального феминизма, бездетности и нетрадиционных сексуальных отношений. Необходимо продолжить работу в этом направлении, включая такую информацию в реестр противоправного контента и признавая нежелательными организации, ведущие агрессивную пропаганду подобного рода. Таким образом мы сохраним основу нашей нации, а в однозначно обозначенной позиции России другие страны будут видеть точку моральной опоры.

Тема традиционных семейных ценностей, которую наряду с Россией разделяют множество других государств, должна непременно присутствовать в международном диалоге.

Таким образом, наша страна станет мировым лидером движения в защиту семейных ценностей и центром объединения здоровых сил, для которых благополучная семья — это залог будущего.