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Депутат Гулин: в регионах необходимо создавать условия, удовлетворяющие молодёжь

Общество

Депутат Государственной думы от партии "Новые люди" Максим Гулин заявил, что в регионах необходимо создавать условия, удовлетворяющие потребности молодёжи.

Депутат Гулин: в регионах необходимо создавать условия, удовлетворяющие молодёжь

Гулин рассказал, что отменить ЕГЭ в основном хотят люди старшего поколения, когда как молодёжь выступает за его сохранение. Депутат отметил, что у Единого государственного экзамена есть свои преимущества. Так, например, ЕГЭ помогает избежать коррупции при поступлении в вузы, а выпускники могут не переживать из-за предвзятого отношения со стороны преподавателей. Гулин отметил, что на данный момент нет такой системы, которая была бы настолько прозрачной, как Единый государственный экзамен.

Депутат рассказал и об отказе от Болонской системы образования. По его словам, реализовать этот процесс нужно максимально аккуратно, исключив возможные проблемы и угрозы для студентов, обучающихся по этой системе.

"Очень важно, чтобы переход от одной системы обучения к другой был безболезненным как для студентов, так и для вузов", — сказал Гулин.

В скором времени для детей и подростков будут вводиться уроки финансовой грамотности. Депутат отметил, что это не будет отдельный урок. В начальной школе занятия по этой тематике будут преподаваться на уроках математики и окружающего мира, а в 5-9 классах элементы финансовой грамотности станут составной частью математики, географии и обществознания.

Младшеклассникам будут рассказывать, как правильно распоряжаться деньгами, а в средних классах школьникам объяснят, как избегать разных видов финансового мошенничества, и научат правильно оценивать риски предпринимательской деятельности.

Долгое время выпускники ВУЗов сталкивались с тем, что без опыта работы их не хотели брать на работу. Сейчас, по словам Гулина, был разработан законопроект "Про первое рабочее место", который освобождает предпринимателя от части налогов. Таким образом, это должно простимулировать работодателей брать на работу людей без опыта работы.

"У меня много молодых помощников, ведь именно они, как никто другой, улавливает и адаптирует новые тенденции. Под руководством опытных наставников молодые люди становятся мощной социальной и экономической силой, способной решать проблемы и принимать вызовы современного мира", — поделился Гулин.

Другая проблема, которую Гулин обсудил в беседе с argumenti.ru, это то, что студенты покидают свои города и стремятся уехать работать в крупные центры. По мнению депутата, чтобы минимизировать отток молодых кадров из регионов, необходимо создавать такие условия, которые смогли бы удовлетворить их потребности. Необходимо развивать региональную экономику, создавать новые рабочие места и улучшать инфраструктуру городов.

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Автор: Юлиана Смирнова, Куратор: Наталия Красовская
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