России нужна своя национальная система высшего образования, а для её создания надо взять лучшие современные и советские практики, заявил спикер Госдумы Володин.
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подтвердил, что все депутаты поддерживают отказ от Болонской системы высшего образования, но подход к решению поставленной задачи должен быть ответственным.
"На основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", — обозначил задачу политик.
Он отметил: практика последних десятилетий наглядно показала, что западная модель в этой сфере несостоятельна, а потому её нельзя слепо копировать. С мнением Володина полностью согласен комитет Госдумы по науке и высшему образованию.
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