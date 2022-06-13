Володин предложил создать в России собственную национальную систему образования

России нужна своя национальная система высшего образования, а для её создания надо взять лучшие современные и советские практики, заявил спикер Госдумы Володин.

Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин подтвердил, что все депутаты поддерживают отказ от Болонской системы высшего образования, но подход к решению поставленной задачи должен быть ответственным.

"На основе лучших практик сегодняшнего дня и советского периода создать собственную национальную эффективную систему высшего образования", — обозначил задачу политик.

Он отметил: практика последних десятилетий наглядно показала, что западная модель в этой сфере несостоятельна, а потому её нельзя слепо копировать. С мнением Володина полностью согласен комитет Госдумы по науке и высшему образованию.