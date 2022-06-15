Наргиз об избиении невесты в Узбекистане: "Бить женщин – как зубы почистить"

Певица Наргиз Закирова прокомментировала видео, на котором жених ударил невесту на свадьбе в Узбекистане. Исполнительница призналась, что сама была жертвой домашнего насилия.

Наргиз Закирова поделилась роликом с соцопросом. У мужчин интересовались, в каких случаях можно физически воздействовать на женщин.

Выяснилось, что представители сильного пола не видят ничего плохого в том, чтобы ударить женщину. Делается это, по мнению мужчин, в воспитательных целях.

Наргиз такие ответы ужаснули.

"Судя по комментариям "мужчин", бить, ой… вернее, **** женщин — это как с утра зубы почистить. Ну что ж я могу сказать вам, девочки… крепитесь", — написала артистка.

Закирова рассказала, что сама натерпелась побоев от бывшего мужа. Однажды он начал пинать её ногами прямо на улице. На помощь исполнительнице подоспела полицейская машина.

Ранее стало известно, что Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию в течение следующих 50 лет. На территории страны артистка не сможет появляться до 2072 года. Такое наказание последовало из-за того, что певица активно критикует спецоперацию на Украине в социальных сетях.