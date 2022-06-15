Мир Политика Экономика Недвижимость Наследие Общество Россия Наука и техника Культура Религия Туризм Фото Правда ТВ
Новости
Даренский: "Россия сейчас восстанавливается как народное русское государство"
Баранец: на "Азоте" будут расстрелы и трупы, как было на "Азовстали"
Поляки раскритиковали премьера Моравецкого после его слов о защите от России
МИД РФ: Москва надеется, что США и ЕС не применят ядерное оружие на Украине
Лишившейся пупка ростовчанке не разрешают присутствовать на медэкспертизе
ЕС уверенно уходит от импорта из РФ: всё больше стран переходят на сбор хвороста
Пожилую мошенницу во Владивостоке приговорили к 9 годам тюрьмы
Кокорин: выходцы с Украины стали всё чаще обманывать жителей РФ по телефону
На активы коньячного завода "КВС" за 277 млн рублей не нашлось покупателей

Наргиз об избиении невесты в Узбекистане: "Бить женщин – как зубы почистить"

Общество

Певица Наргиз Закирова прокомментировала видео, на котором жених ударил невесту на свадьбе в Узбекистане. Исполнительница призналась, что сама была жертвой домашнего насилия.

Наргиз об избиении невесты в Узбекистане: "Бить женщин – как зубы почистить"

Наргиз Закирова поделилась роликом с соцопросом. У мужчин интересовались, в каких случаях можно физически воздействовать на женщин.

Выяснилось, что представители сильного пола не видят ничего плохого в том, чтобы ударить женщину. Делается это, по мнению мужчин, в воспитательных целях.

Наргиз такие ответы ужаснули.

"Судя по комментариям "мужчин", бить, ой… вернее, **** женщин — это как с утра зубы почистить. Ну что ж я могу сказать вам, девочки… крепитесь", — написала артистка.

Закирова рассказала, что сама натерпелась побоев от бывшего мужа. Однажды он начал пинать её ногами прямо на улице. На помощь исполнительнице подоспела полицейская машина.

Ранее стало известно, что Наргиз Закировой запретили въезжать в Россию в течение следующих 50 лет. На территории страны артистка не сможет появляться до 2072 года. Такое наказание последовало из-за того, что певица активно критикует спецоперацию на Украине в социальных сетях.

Присоединяйтесь к телеграм-каналу Правды.Ру с возможностью высказать ваше собственное мнение)

Добавьте "Правду.Ру" в свои источники в Яндекс.Новости или News.Google, либо Яндекс.Дзен

Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
Популярное
Силовые структуры
Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе

Глава киевского режима записал очередное видеообращение.

Президент Украины Зеленский: ВСУ "переигрывают" российскую армию в Донбассе
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Мир. Новости мира
Кнутов: удар РФ должен превзойти тот удар, который был нанесен по Донецку
Силовые структуры
ВСУ потеряли сразу 30 польских танков Т-72М1 во время контратаки
Силовые структуры
Массированным обстрелам ВСУ Донецка противопоставили станции "Пенициллин" ВС РФ
Людмила Черткова Скотт Риттер назвал реальные потери ВСУ: "Один день — и 800 человек погибли!" Людмила Черткова Любовь Степушова Грузия разоблачит "закулисные переговоры" по получению статуса кандидата в ЕС Любовь Степушова Игорь Буккер ООН не признала изнасилование "боевым оружием" на Украине Игорь Буккер
Мир. Новости мира
FN: вступление Финляндии и Швеции в НАТО может спровоцировать войну с Россией
Мир. Новости мира
Стариков: ввоз солнечных батарей из Вьетнама из-за энергокризиса опозорил США
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Силовые структуры
Бойцы НМ ЛНР: "Польские мины бесшумные стали большой неожиданностью для нас"
Последние материалы
Кадыров: чеченский спецназ гонит украинских националистов через леса и поля ЛНР
Качиньский: поражение Запада на Украине будет серьёзнее, чем во Вьетнаме
На "Роза Хутор" открылась фотовыставка о горной природе
Никишин: "ВСУ сорвали эвакуацию мирных жителей с территории завода "Азот"
Президент Франции Макрон: Украина должна будет вести переговоры с Россией
В Минобороны РФ заявили об уничтожении иностранной техники в ДНР
Пентагон признал: цель США на Украине — разорить Россию
Читатели Der Spiegel: Зеленский готовится обвинить Германию в поражении Киева
Максим Фадеев о невозможности карьеры за границей: "У меня теперь ничего нет"
"Газпром" отказался реализовать проект "Горской" из-за Смольного
EnglishDeutschFrançaisPortuguese
Обратная связь Реклама Карта сайта Архив О проекте Проверка фактов
Антиопечатка

Copyright © 1999-2022, технология и дизайн принадлежат ООО «Правда.Ру».

Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).

Сетевое издание "Правда.Ру" эл № ФС77-72263 от 01 февраля 2018 года, выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Учредитель: ООО «ТехноМедиа».
Главный редактор: Новикова Инна Семеновна.
Электронный адрес: [email protected]
Телефон: +7 (499) 641-41-69
ООО «ТехноМедиа», 105066, Россия, Москва, ул. Старая Басманная, д.16, стр.3

Экстремистские и террористические организации, запрещенные в РФ: «АУЕ», «Правый сектор», «Украинская повстанческая армия», «ИГИЛ» (ИГ, Исламское государство), «Аль-Каида», «УНА-УНСО», «Меджлис крымско-татарского народа», «Свидетели Иеговы»... Полный перечень организаций, находящихся под судебным запретом в России, находится на сайте Минюста РФ

Политика конфиденциальности Использование cookie файлов Этическая политика Политика исправлений Политика проверки фактов Политика неназванных источников