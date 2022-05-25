Певице Наргиз запрещено въезжать в Россию в течение 50 лет

На исполнительницу Наргиз Закирову был наложен запрет на въезд в Россию в течение следующих 50 лет. На территории страны артистка не сможет появляться до 2072 года, уточнил адвокат Наргиз, слова которого приводит "Стархит".

"Это стандартный запрет, который получают публичные лица, осуждающие спецоперацию. Несмотря на это, моя подопечная остается верна своей гражданской позиции", — сказал адвокат артистки.

Ранее появилась информация, что Закирова была задержана в столичном аэропорту Домодедово по прилёту из Узбекистана. Остаться в РФ певице не разрешили, и почти сразу депортировали обратно.

Эти данные появились в Telegram-каналах и СМИ, в то время как концертный директор Закировой Елена Фёдорова не смогла ничего сказать по поводу задержания своей подопечной в Домодедово, отметив, что "не в курсе никакой информации".