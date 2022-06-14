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Окна дома с украинским флагом закрасили белой краской в Красноярске

Общество

Жильцы многоэтажного дома в Красноярске поплатились за украинский флаг и призыв остановить спецоперацию на Украине. Им просто закрасили окна белой краской.

Окна дома с украинским флагом закрасили белой краской в Красноярске

Внимание патриотично настроенных граждан привлекли враждебные символы в окнах на четвертом этаже дома на Линейной улице в Красноярске. В одном окне виднелся флаг Украины, в другом — антивоенный плакат.

Справиться с проблемой получилось с помощью автовышки. В кабинку подъёмного механизма залез мужчина в униформе. Как только он достиг нужной высоты, он закрасил стёкла из балончика. Теперь запретные атрибуты скрыты за белой краской.

В начале апреля сотрудники МЧС Новосибирска провели сложную операцию по уничтожению украинского флага, который пенсионерка вывесила в окне своей квартиры. Пробирались спасатели к окну на верёвках с крыши с помощью альпинистского снаряжения.

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Автор: Елена Былкина, Куратор: Наталия Красовская
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