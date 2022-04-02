Сотрудники МЧС Новосибирска провели сложную операцию по уничтожению украинского флага, который пенсионерка вывесила в окне своей квартиры.
Как сообщает новостной портал Новосибирска "Родные берега", пожилая женщина отказалась открывать дверь квартиры сотрудникам полиции, потому в дело включились работники МЧС.
В Новосибирске 60-летняя женщина разместила флаг Украины на своём балконе. Пенсионерка не поддавалась уговорам, поэтому снимать крамольный символ спасателям пришлось, пробираясь к окну на верёвках с крыши с помощью альпинистского снаряжения.
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